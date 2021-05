Figuraccia Ferrari, Leclerc non parte: problemi al cambio (Di domenica 23 maggio 2021) MONACO - Charles Leclerc non parteciperà alla gara del Gran Premio di Monaco . Il monegasco della Ferrari deve rinunciare all'appuntamento casalingo dopo il problema accusato ieri in qualifica. Una ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) MONACO - Charlesnonciperà alla gara del Gran Premio di Monaco . Il monegasco delladeve rinunciare all'appuntamento casalingo dopo il problema accusato ieri in qualifica. Una ...

CorSport : ?? Figuraccia #Ferrari a #Monaco: #Leclerc non parte, problemi al cambio non sostituito - FrederickSeb : RT @MarianoFroldi: Il solito psicodramma. E ennesima figuraccia mondiale. Sino a quando avranno questi avversari, RB e Mercedes potranno do… - MarianoFroldi : Il solito psicodramma. E ennesima figuraccia mondiale. Sino a quando avranno questi avversari, RB e Mercedes potran… - giulyleclerc : RT @tuttosport: #Ferrari, che figuraccia: #Leclerc non parte per problemi al cambio ?? - tuttosport : #Ferrari, che figuraccia: #Leclerc non parte per problemi al cambio ?? -