F1 | GP Azerbaijan Baku 2021 | programma | date | orari e tv

(Di domenica 23 maggio 2021) Archiviato il Gran Premio di Monaco, la Formula 1 si prenderà una settimana di pausa prima di affrontare un'altra tappa su un tracciato cittadino. Questa volta sarà il Gran Premio d'Azerbaijan ad ospitare il weekend di gara, il sesto della stagione, tra il 4 e il 6 giugno.

L'appuntamento è dunque per il weekend del Gp di, di scena nel fine settimana del prossimo 6 giugno ( qui il calendario aggiornato dopo le ultime modifiche), in cui gli occhi ...L'intero weekend del GP diverrà trasmesso in diretta televisiva sul canale Sky Sport F1 ... GP(4 - 6 giugno) Venerdì 4 giugno Ore 10:30, Prove libere 1 Ore 14:00, Prove libere 2 Sabato ...Formula 1, la programmazione del prossimo Gran Premio d'Azerbaijan 2021: date, orari e diretta tv della sesta tappa ...Formula 1, Gp Monaco: 5° GP valido per la stagione di Formula 1 2021.. Il successivo gran premio in programma è il GP dell'Azerbaijan il 06/06/2021 che si svolgerà nel circuito di Baku City. Anche le ...