F1, Charles Leclerc scatterà dalla pole-position nel GP di Monaco! La Ferrari non sostituisce il cambio (Di domenica 23 maggio 2021) Charles Leclerc scatterà regolarmente dalla pole-position nel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.00) sul circuito cittadino di Montecarlo. Dopo gli ultimi accertamenti della mattina sull’integrità del cambio della monoposto, la Ferrari ha deciso di non operare la sostituzione della scatola e dunque il monegasco non incorrerà in una penalizzazione sullo schieramento di partenza. Se gli uomini del Cavallino Rampante avessero deciso di montare una nuova unità, il giovane del Principato sarebbe partito dalla sesta piazzola (il regolamento prevede una retrocessione di cinque posizioni in caso di sostituzione del cambio), compromettendo le sue chance di vittoria su un ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)regolarmentenel GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.00) sul circuito cittadino di Montecarlo. Dopo gli ultimi accertamenti della mattina sull’integrità deldella monoposto, laha deciso di non operare la sostituzione della scatola e dunque il monegasco non incorrerà in una penalizzazione sullo schieramento di partenza. Se gli uomini del Cavallino Rampante avessero deciso di montare una nuova unità, il giovane del Principato sarebbe partitosesta piazzola (il regolamento prevede una retrocessione di cinque posizioni in caso di sostituzione del), compromettendo le sue chance di vittoria su un ...

