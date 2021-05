Basket | Playoff Serie A 2021 | Brindisi e Virtus Bologna si giocano un posto in finale

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono partite le semifinali dellaA 2020-die dopo il match di ieri sera tra Olimpia Milano e Reyer Venezia è il momento di scendere in campo per l’Happy Casae laSegafredo. Una semiattesissima tra due squadre che si equivalgono e che dovranno giocare al 100% per imporsi fin da gara 1. Nella stagione regolareha chiuso al secondo, con un solo successo in più rispetto alla, terza, ma l’Happy Casa si è imposta in entrambi gli scontri diretti e questo sicuramente da un punto di vista mentale dà un piccolo vantaggio ai pugliesi, che inoltre avranno dalla loro la possibilità di giocare le prime due partite in casa e, in caso di bella, di ospitare ...