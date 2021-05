Vita in diretta, Alberto Matano riceve una diffida perché non può più parlare di Denise Pipitone e diventa una furia in diretta (Di sabato 22 maggio 2021) Alberto Matano è alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, di La Vita in diretta, la seguitissima trasmissione di Rai 1 che va in onda ogni pomeriggio. Alberto Matano, dopo due anni, si è disegnato il programma sul proprio stile e piace tantissimo dopo che l’anno scorso ha condotto la trasmissione in tandem con Lorella Cuccarini con la quale i rapporti si sono via via deteriorati fino a diventare pessimi a fine trasmissione. Quest’anno, il giornalista calabrese, appare molto più rilassato e a suo agio e il taglio giornalistico che ha voluto imprimere alla sua trasmissione è tanto apprezzato. All’inizio passando da esser un mezzo busto del tg a conduttore di una trasmissione quotidiana pomeridiana, è apparso po’ freddo e ingessato ma poi si è ... Leggi su baritalianews (Di sabato 22 maggio 2021)è alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Lain, la seguitissima trasmissione di Rai 1 che va in onda ogni pomeriggio., dopo due anni, si è disegnato il programma sul proprio stile e piace tantissimo dopo che l’anno scorso ha condotto la trasmissione in tandem con Lorella Cuccarini con la quale i rapporti si sono via via deteriorati fino are pessimi a fine trasmissione. Quest’anno, il giornalista calabrese, appare molto più rilassato e a suo agio e il taglio giornalistico che ha voluto imprimere alla sua trasmissione è tanto apprezzato. All’inizio passando da esser un mezzo busto del tg a conduttore di una trasmissione quotidiana pomeridiana, è apparso po’ freddo e ingessato ma poi si è ...

