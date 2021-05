Toponomastica, una contrada ‘conquista’ i numeri civici. Mastella: “Un segno di civiltà” (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ridare dignità ad un quartiere ricco di storia e di valori come lo spazio antistante la chiesa di San Cosimo e Damiano al Ponte Leproso sul tracciato della leggendaria via Appia. Questo il senso dell’iniziativa voluta dal Comune di Benevento per fare omaggio in realtà al cuore della Città romana, proprio dove sorgeva l’Anfiteatro romano. Il sindaco Clemente Mastella e la macchina comunale hanno voluto accogliere e fare proprie le istanze e le proposte del comitato di quartiere di Santa Clementina, o almeno una parte di quelle, per riconoscere e valorizzare quell’area fondamentale della Città. Il Comitato di quartiere, presieduto da Claudio Rocco, aveva sottolineato come era difficile persino far recapitare la posta in questo quartiere in assenza di numeri civici: ma anche i mezzi di soccorso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ridare dignità ad un quartiere ricco di storia e di valori come lo spazio antistante la chiesa di San Cosimo e Damiano al Ponte Leproso sul tracciato della leggendaria via Appia. Questo il senso dell’iniziativa voluta dal Comune di Benevento per fare omaggio in realtà al cuore della Città romana, proprio dove sorgeva l’Anfiteatro romano. Il sindaco Clementee la macchina comunale hanno voluto accogliere e fare proprie le istanze e le proposte del comitato di quartiere di Santa Clementina, o almeno una parte di quelle, per riconoscere e valorizzare quell’area fondamentale della Città. Il Comitato di quartiere, presieduto da Claudio Rocco, aveva sottolineato come era difficile persino far recapitare la posta in questo quartiere in assenza di: ma anche i mezzi di soccorso ...

