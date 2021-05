Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone | Anna Corona e Della Chiave sono indagati

(Di sabato 22 maggio 2021) Continua a tenere banco il caso divicenda,scorse ore, c’è stato l’ennesimo colpo di scena:e Giusepperisulterebberodalla Procura di Marsala. La notizia è stata data dal saggista e giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado (Rete Quattro): “Si indaga per sequestro di persona. Al momentoe Giuseppe, ma ci potrebbero essere nuovi”. Durante la puntata mandata in onda venerdì 21 maggio è stato inoltre reso noto che sempre la Procura ha intenzione di far esaminare approfonditamente le ...

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - Ci sarebbe una svolta nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre del 2004. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, andata in onda ieri su Rete 4, è stata data ...La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise è stata comunicata in diretta dal conduttore della trasmissione Gianluigi Nuzzi ...La notizia diffusa dalla trasmissione tv Quarto Grado. La Procura Marsala sta indagando nuovamente su intercettazioni ...