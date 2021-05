Silvia Toffanin, l’annuncio fa impazzire i fan: accadrà presto (Di sabato 22 maggio 2021) Silvia Toffanin, l’annuncio in diretta negli studi di ‘Verissimo’ fa impazzire i fan: accadrà presto, è una sorpresa per tutto il pubblico Emma e Mahmood, Vera gemma reduce dall’Isola dei Famosi e la coppia di youtuber Luì e Sofì (per tutti i Me contro Te). Ma anche Gessica Notaro e tutti i finalisti di Amici L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 22 maggio 2021)in diretta negli studi di ‘Verissimo’ fai fan:, è una sorpresa per tutto il pubblico Emma e Mahmood, Vera gemma reduce dall’Isola dei Famosi e la coppia di youtuber Luì e Sofì (per tutti i Me contro Te). Ma anche Gessica Notaro e tutti i finalisti di Amici L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

mariann60059306 : RT @aboutsangiulia: SILVIA TOFFANIN SANGIULLARE X ECCELLENZA #sangiullarixverissimo - AA31192Patriota : RT @tempoweb: In Sicilia a casa di Battiato, Emma scoppia in lacrime per il Maestro #emmamarrone #francobattiato #verissimo #silviatoffanin… - tempoweb : Ecco come mi ha sfregiato con l'acido, Gessica Notaro racconta il giorno del dramma #gessicanotaro #verissimo… - Martina82377793 : RT @guardoidettagli: SILVIA TOFFANIN UFFICIALMENTE GIUSTA STABILE STAN ACCOUNT - fit_mintag : RT @HopeSlash: Io mi immagino Eleonora Abbagnato che scrive un messaggio alla Toffanin: 'Ciao Silvia, ho saputo che ospiterai Alessandro Ca… -