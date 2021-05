Roma. Viola più volte le norme anti-Covid e toglie i sigilli al bar: scatta la chiusura per il locale (Di sabato 22 maggio 2021) Aveva ripetutamente Violato le normative anti-Covid ed è per questo che il Questore di Roma ha adottato un provvedimento di chiusura per il titolare di un bar. Il locale, nella zona di Porta Pia, avrà la saracinesca abbassata per 5 giorni. Viola ripetutamente le norme anti-Covid Il provvedimento, notificato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, è stato adottato a seguito di alcune Violazioni riscontrate dagli stessi poliziotti nei mesi scorsi. In particolare nel gennaio scorso, dopo una chiusura eseguita come sanzione accessoria per Violazione alle norme anti Covid, il titolare aveva rimosso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Aveva ripetutamenteto le normativeed è per questo che il Questore diha adottato un provvedimento diper il titolare di un bar. Il, nella zona di Porta Pia, avrà la saracinesca abbassata per 5 giorni.ripetutamente leIl provvedimento, notificato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, è stato adottato a seguito di alcunezioni riscontrate dagli stessi poliziotti nei mesi scorsi. In particolare nel gennaio scorso, dopo unaeseguita come sanzione accessoria perzione alle, il titolare aveva rimosso ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Viola più volte le norme anti-Covid e toglie i sigilli al bar: scatta la chiusura per il locale - Ftbnews24 : ?????? #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #RomaLazio #RomaCares #Derby #SerieA #Fonseca #Roma ?? - le_beau_marco : RT @VoceGiallorossa: ??? Conti: 'I Friedkin mi ricordano molto Viola e Sensi, hanno capito che la Roma è anche amore. Da tifoso sono orgogli… - asroma27 : Se devo essere sincero i Friedkin mi ricordano molto Viola e Franco Sensi perché si occupano da vicino della Roma S… - alone73x1 : RT @SalaLettura: “Vi parlerò di come sorse il sole – un lembo dopo l’altro. Nel viola erano immersi i campanili – l’annuncio corse come uno… -