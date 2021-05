Ora è possibile scaricare playlist, album e podcast di Spotify su Apple Watch (Di sabato 22 maggio 2021) Spotify ha rilasciato una funzionalità che permette agli utenti della piattaforma di scaricare musica offline per la riproduzione su Apple Watch. Dopo le novità in tema di accessibilità, Spotify torna a far parlare di sé, con diverse migliorie dedicate inizialmente agli utenti degli Apple Watch. Stando a quanto si legge, Spotify ha finalmente aggiunto la possibilità di scaricare la musica offline su Apple Watch. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che una funzionalità simile è stata annunciata per i dispositivi aventi WearOS. Gli utenti saranno in grado di riprodurre audio in streaming a 96 kbps, aggiungere ed eliminare contenuti sui loro telefoni e sincronizzare il tutto con l’orologio ... Leggi su helpmetech (Di sabato 22 maggio 2021)ha rilasciato una funzionalità che permette agli utenti della piattaforma dimusica offline per la riproduzione su. Dopo le novità in tema di accessibilità,torna a far parlare di sé, con diverse migliorie dedicate inizialmente agli utenti degli. Stando a quanto si legge,ha finalmente aggiunto la possibilità dila musica offline su. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che una funzionalità simile è stata annunciata per i dispositivi aventi WearOS. Gli utenti saranno in grado di riprodurre audio in streaming a 96 kbps, aggiungere ed eliminare contenuti sui loro telefoni e sincronizzare il tutto con l’orologio ...

Advertising

rubio_chef : È possibile sentire una voce palestinese? È chiedere troppo? E prima l’israeliana che rinnega il suo sangue palesti… - SalvioEspo : Addio #Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste . Io voglio semplicemente ringraziare tutti… - EnricoLetta : Primo voto oggi per far entrare in Costituzione tutela dell’ #ambiente e #svilupposostenibile. Un grande risultato.… - Ceccobileccoo : RT @EbigoErikse: Possibile presentazione kit home away fra 10 gg. Intanto ???? Rilancio di 4 Mln, ora avanti per 1 mln su ???? #Soloverità cia… - Gallo9Modazza : RT @EbigoErikse: Possibile presentazione kit home away fra 10 gg. Intanto ???? Rilancio di 4 Mln, ora avanti per 1 mln su ???? #Soloverità cia… -