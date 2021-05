Open Day, disponibili ancora 800 dosi per fascia 30-39 anni all’hub Atitech di Capodichino (Di sabato 22 maggio 2021) Un successo ma la disponibilità di dosi per la giornata straordinaria non è ancora esaurita. Secondo i calcoli dell’unità di crisi regionale, per l’hub vaccinale allestito a Napoli Capodichino nell’hangar Atitech c’è ancora la possibilità di aderire alla campagna vaccinale per l’Open day di oggi. Altre 800 dosi di siero AstraZeneca possono consentire di vaccinare persone della fascia di età 30-39 anni. E’ ancora possibile aderire alla piattaforma regionale, per ottenere la prima dose entro questa notte. La scorta assegnata ieri all’hub vaccinale nei pressi dell’aeroporto era di 2300 dosi di AstraZeneca. Esaurite invece le 5300 dosi di Johnson & ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Un successo ma latà diper la giornata straordinaria non èesaurita. Secondo i calcoli dell’unità di crisi regionale, per l’hub vaccinale allestito a Napolinell’hangarc’èla possibilità di aderire alla campagna vaccinale per l’day di oggi. Altre 800di siero AstraZeneca possono consentire di vaccinare persone delladi età 30-39. E’possibile aderire alla piattaforma regionale, per ottenere la prima dose entro questa notte. La scorta assegnata ierivaccinale nei pressi dell’aeroporto era di 2300di AstraZeneca. Esaurite invece le 5300di Johnson & ...

