Nuovo appello dell’Inter ai tifosi | “Festeggiamenti in sicurezza”

(Di sabato 22 maggio 2021)aiin vista deidi domani Domani scenderà il sipario sulla Serie A con l’ultima giornata. L’Inter ospiterà l’Udinese nel match delle 15 al termine del quale verrà proclamata campione d’Italia. In vista dei (nuovi)in programma fuori San Siro il club nerazzurro ha lanciato unaffinché siano rispettate tutte le norme die rispettare le normative anti Covid-19 in vigore. Ecco l’del club nerazzurro: “In occasione di Inter-Udinese, ultima partita della stagione 2020-21 di Serie A in programma domenica 23 maggio alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propria ...

