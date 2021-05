No vax: attacco hacker anche a Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci (Di sabato 22 maggio 2021) anche il profilo facebook del sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, è stato oggetto di un attacco hacker di stampo no vax. Sotto attacco anche la pagina Fb Anci Toscana dopo aver postato dei messaggi di solidarietà nei confronti dei sindaci di Viareggio e Carrara L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021)il profilo facebook deldidiToscana,, è stato oggetto di undi stampo no vax. Sottola pagina FbToscana dopo aver postato dei messaggi di solidarietà nei confronti dei sindaci di Viareggio e Carrara L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Covid, Comune Viareggio, delirante attacco no vax al profilo Facebook del sindaco: 'Siete come i nazisti' - FirenzePost : No vax: attacco anche a Matteo Biffoni, sinmdaco di Prato e presidente Anci - giornaleradiofm : Approfondimenti: Attacco 'no vax' a profili Fb sindaci Viareggio e Carrara: (ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Attacco hack… - RoyLepore : #Attacco 'no vax',sindaco Viareggio stupito violenza immagini 'Non stato casuale, non capisco foga dimostrare indimostrabile' - RoyLepore : #Attacco 'no vax' a sindaco Viareggio, anche foto Anna Frank -