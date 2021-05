Nicola: “Per me sarebbe un piacere continuare, ho dimostrato di essere da Toro. Domani giocherà la formazione migliore” (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Benevento, si è soffermato sul suo futuro. “Questo lavoro non possono farlo tutti, bisogna avere capacità di distacco da ciò che ti gira attorno. Non mi dà fastidio che si legga nomi sul giornale, chiunque ambirebbe ad allenare il Torino. Non è un problema, ma io ho dimostrato di essere da Toro. Colloquio con il presidente? Da lunedì in poi, ci sarà l’incontro con presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita di Domani. Nei quattro mesi in cui sono stato qui, ho avuto presenza da parte della società. Ho parlato spesso con presidente e direttore, ci siamo confrontati e non mi sono mai sentito da solo. Ho le mie idee e la mia ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Torino Davide, in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Benevento, si è soffermato sul suo futuro. “Questo lavoro non possono farlo tutti, bisogna avere capacità di distacco da ciò che ti gira attorno. Non mi dà fastidio che si legga nomi sul giornale, chiunque ambirebbe ad allenare il Torino. Non è un problema, ma io hodida. Colloquio con il presidente? Da lunedì in poi, ci sarà l’incontro con presidente e direttore. Ora non avrei la voglia di dedicare energie in questo contesto, mi interessa solo la partita di. Nei quattro mesi in cui sono stato qui, ho avuto presenza da parte della società. Ho parlato spesso con presidente e direttore, ci siamo confrontati e non mi sono mai sentito da solo. Ho le mie idee e la mia ...

