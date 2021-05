NBA, Play-In 2021: Morant trascina Memphis ai Playoff. Golden State e Curry crollano al supplementare (Di sabato 22 maggio 2021) I Memphis Grizzlies sono l’ultima squadra ad entrare nel tabellone dei Playoff NBA 2021. Decisiva la vittoria nel Play-In contro i Golden State Warriors dopo un tempo supplementare per 117-112. Straordinaria impresa di Morant e compagni, che riescono a prendersi la testa di serie numero 8 e affronteranno ora gli Utah Jazz, mentre finisce la stagione di un comunque incredibile Steph Curry. Dopo un primo quarto equilibrato e di continui botta e risposta offensivi, Memphis trova l’allungo prima dell’intervallo (+13 alla pausa lunga). Golden State ha faticato, ma è riuscita a rimontare grazie ad uno strepitoso Curry, avendo con Green il tiro della possibile vittoria. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) IGrizzlies sono l’ultima squadra ad entrare nel tabellone deioff NBA. Decisiva la vittoria nel-In contro iWarriors dopo un tempoper 117-112. Straordinaria impresa die compagni, che riescono a prendersi la testa di serie numero 8 e affronteranno ora gli Utah Jazz, mentre finisce la stagione di un comunque incredibile Steph. Dopo un primo quarto equilibrato e di continui botta e risposta offensivi,trova l’allungo prima dell’intervallo (+13 alla pausa lunga).ha faticato, ma è riuscita a rimontare grazie ad uno strepitoso, avendo con Green il tiro della possibile vittoria. Nel ...

Advertising

okcampionekekw : @dade494 giusto per commentare i play off di nba, magari resto dopo ma non so, dipende quante ore mi prende :/ - SPress24 : Basket: Pillole di Nba, Il Play-in per l’ottavo posto va a Washington ad Est - PianetaBasketIT : #NBA - Adam Silver vorrebbe conferma la formula del play-in - SportandoIT : NBA Play-In | Warriors e Grizzlies si giocano l’ultimo posto a Ovest - rprat75 : La mia preview su Golden State-Memphis di stanotte: -