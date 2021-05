Lecce | esonerato Corini | un amatissimo ex in pole per sostituirlo

(Di sabato 22 maggio 2021), fatale il fallimento nei playoff. Chi sarà il nuovo allenatore dei salentini?Eugenio(Getty Images)Ildopo aver mancato l’approdo diretto alla Serie A, ha fallito anche nei play-off. I salentini hanno avuto la peggio nel doppio scontro con il Venezia e hanno salutato la possibilità di giocarsi la finale per conquistare la promozione nella massima serie. Eppure, i giallorossi, hanno disputato un campionato di alta classifica, stazionando tra le prime posizioni per tutta la stagione. Il crollo negli ultimi mesi ha portato, però, al quarto posto e ad un playoff disputato più da un punto di vista ”nervoso”. Visti i risultati, il tecnico Eugenioè vicino all’esonero. Nelle scorse ...

Il club giallorosso non ripartirà da Eugenio Corini , che verrà dunquedopo la mancata promozione in Serie A. Lo stesso allenatore si era detto onorato di allenare il, ma che avrebbe ..."Non ha perso tempo il: haEugenio Corini, il giorno dopo l'eliminazione nella semifinale playoff contro il Venezia. Il tecnico bresciano è legato al club salentino per altre due stagioni e resterà a libro ...Lo ha appena detto in conferenza stampa il presidente Saverio Sticchi Damiani. Dopo la doppia sconfitta con il Venezia il Lecce ha esonerato Eugenio Corini: il giorno dopo l’eliminazione nella ...Lecce esonerato Corini, fatale il fallimento nei playoff. Chi sarà il nuovo allenatore dei salentini per la prossima stagione?