Isola dei famosi | chi stanno penalizzando La naufraga appena eliminata bombarda | tutta una farsa?

(Di sabato 22 maggio 2021) L'ultimadell'deiè Rosaria Cannavò, battuta al televoto da Fariba Tehrani e Isolde Kostner. La showgirl, pur avendo accettato di rimanere a Playa Imboscadissima, ha avuto la peggio anche nella sfida con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. A dirsi dispiaciuta per l'eliminazione della Cannavò è stata l'exEmanuela Tittocchia, che sui social - con chiaro intento polemico - ha scritto: "Chi vale, chi è forte, vero e diretto è penalizzato in questi reality”. Per manifestarela sua amarezza, poi, la Tittocchia ha pubblicato anche una foto con Rosaria tra le sue storie di Instagram e ha aggiunto questa didascalia: "Sono molto più dispiaciuta della tua uscita che della mia. Tu oltre alla bellezza hai tutte le doti e i talenti che gli altri si sognano”. E ...

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Parpiglia : #isola praticamente è L’ #isolde dei famosi . Fortissima - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - lbernoulli13 : RT @Massimo20_IT: La Sicilia è da sempre uno dei tesori più ambiti del Mediterraneo. La necropoli rupestre di Pantalica (Siracusa) ne è la… - UllaCarlini3 : @MediasetPlay @IsolaDeiFamosi Non hai detto nulla per il provvedimento contro awed. Vergogna. Spero che nessuno più… -

L'Famosi ha il suo primo finalista: Andrea Cerioli. L'ex concorrente di Uomini e Donne ha festeggiato ...Vera Gemma non è più una naufraga dell'Famosi 2021 da settimane. Ma come gli altri concorrenti eliminati, dopo un ovvio periodo di quarantena, anche la figlia di Giuliano Gemma ha fatto il suo arrivo in studio, per partecipare ...Spettacoli e Cultura - Prima del felice verdetto, però, ha avuto un vivace, anzi durissimo confronto con Isolde Kostner , anche lei entrata nello show Mediaset in corso d'opera, a causa delle numerose ...In un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi", la conduttrice Mediaset ha rivelato di subire da anni una vera e propria persecuzione che comprende anche minacce di morte ...