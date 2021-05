I numeri parlano chiaro Gli editori preferiscono le scrittrici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 maggio 2021) Le cifre, per quel che valgono in letteratura, sono piuttosto significative: il 63 per cento dei bestseller britannici del 2020 è scritto da donne, 33 autori emergenti sui 44 segnalati dall’Observer sono donne, il 75 per cento dei nominati per il Costa Prize per esordienti negli ultimi cinque anni sono donne (con un picco del 100 per cento nel 2020), 7 finalisti del premio Rathbone su 8 sono donne, il 64 per cento dei lavoratoriali nei registri della UK Publisher Association sono donne e, contrariamente a ciò che avviene nel mondo reale, il 54 per cento degli alti ruoli dirigenziali nell’a britannica è affidato a donne. Su queste pagine non si sta tanto a controllare cos’abbia fra le gambe chi svolge un lavoro intellettuale, non si computano maschietti e femminucce in prima pagina, non si chiedono i documenti prima di esprimere un ...