I Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021 al via stasera su Raiuno (Di sabato 22 maggio 2021) I Måneskin rappresenteranno l’Italia sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021: la finale va in onda stasera, sabato 22 maggio, su Raiuno a partire dalle 20.40 Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo, i Måneskin rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, partecipando alla finale prevista per il 22 maggio a Rotterdam, in onda su Rai Uno in diretta dalle 20.40. Sul palco dell’Ahoy Arena porteranno la loro travolgente energia e, grazie alle recenti disposizioni, per la prima volta dopo molto tempo si potranno esibire dal vivo davanti al pubblico presente in platea (ad oggi 3500 persone previste in presenza, sia per lo show che per le prove). La partecipazione ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 maggio 2021) Irappresenteranno l’Italia sul palco dell’Eurovision: la finale va in onda, sabato 22 maggio, sua partire dalle 20.40 Dopo la vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo, irappresenteranno l’Italia, partecipando alla finale prevista per il 22 maggio a Rotterdam, in onda su Rai Uno in diretta dalle 20.40. Sul palco dell’Ahoy Arena porteranno la loro travolgente energia e, grazie alle recenti disposizioni, per la prima volta dopo molto tempo si potranno esibire dal vivo davanti al pubblico presente in platea (ad oggi 3500 persone previste in presenza, sia per lo show che per le prove). La partecipazione ...

