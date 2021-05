Hamilton deluso: 'Tanti errori, ma lotterò. La Ferrari? Qui è forte, ma in gara poi cala...' (Di sabato 22 maggio 2021) un Lewis Hamilton molto deluso quello che commenta le qualifiche del GP di Monaco. L'inglese non è mai riuscito a trovare il ritmo in questo fine settimana, con una Mercedes sempre in difficoltà, ma ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) un Lewismoltoquello che commenta le qualifiche del GP di Monaco. L'inglese non è mai riuscito a trovare il ritmo in questo fine settimana, con una Mercedes sempre in difficoltà, ma ...

Advertising

lucacirex : Finale col botto di #Leclerc, ma la pole position è comunque sua: #Ferrari finalmente in prima fila. Deluso… - scarcibaldo : @Frances32959929 @Andrea_Lorenzon @acmilan Carissimo tifoso rossonero arrabbiato e deluso come me sto solo dicendo… -