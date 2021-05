Global Health Summit: Draghi favorevole alla sospensione dei brevetti (Di sabato 22 maggio 2021) Il premier Mario Draghi, parlando al Global Health Summit, ha lanciato un messaggio di speranza: “Dopo un anno e mezzo, la normalità si avvicina”. Poi afferma che è a favorevole alla sospensione dei brevetti dei vaccini contro il coronavirus. Le parole di Draghi sono state accolte con entusiasmo dall’ex ministra della Salute Giulia Grillo. Global Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Il premier Mario, parlando al, ha lanciato un messaggio di speranza: “Dopo un anno e mezzo, la normalità si avvicina”. Poi afferma che è adeidei vaccini contro il coronavirus. Le parole disono state accolte con entusiasmo dall’ex ministra della Salute Giulia Grillo.

Advertising

Palazzo_Chigi : #GlobalHealthSummit, Draghi in apertura dei lavori: La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrim… - Agenzia_Ansa : Il mondo sta entrando in una 'age of pandemics', l'età delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati di tutt… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - Billa42_ : Global Health Summit: Draghi favorevole alla sospensione dei brevetti - biif : RT @VotersItalia: Un commento a caldo dopo le parole di #Draghi al Global Health #Summit a #Roma. @RiccardoFortin @VotersItalia #VaccinoAn… -