FIFA 21: Robert Lewandowski segna 41 reti in campionato – In arrivo la carta Record Breaker? (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo 50 anni, il Record di reti messe a segno in una sola stagione della Bundesliga è stato superato oggi dall'attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski che ha concluso il suo straripante campionato con 41 gol. Il Record era detenuto da un altro ex calciatore dei bavaresi, Gerd Muller, che nel campionato 1971/1972 concluse la stagione mettendo a segno 40 gol. Nelle ore precedenti all'incontro tra Bayern Monaco e Ausburg i media e alcuni illustri campioni del calcio tedesco avevano chiesto a gran voce che l'attaccante polacco non scendesse in campo per non offuscare la leggenda del campione tedesco, ma alla fine Hans-Dieter Flick ha schierato nell'undici titolare Robert Lewandowski che ha superato il ...

