Fico “Peppino Impastato grande esempio per tutta l’Italia”

"Peppino Impastato è un esempio ispiratore per tutti noi, deve essere un esempio ispiratore sempre. Insieme ai suoi amici ed alla sua famiglia danno un grande esempio a tutta l'Italia ed a quella Sicilia che muore per lo Stato". Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo.

