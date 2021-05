Elodie truffata online: ecco come hanno fatto. State attenti! (Di sabato 22 maggio 2021) La cantante Elodie è stata vittima di una truffa online. Ha messo subito in guardia i suoi follower e ha raccontato alcuni dettagli. ecco cosa ha detto! Elodie Patrizi è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano e questa volta le notizie che la riguardano purtroppo non hanno a che fare con un pezzo musicale o un nuovo disco. La cantante romana, infatti, è stata vittima di una truffa tecnologia che l’ha raggiunta tramite social network. Sempre tramite i social network Elodie ha tenuto a informare i suoi follower e soprattutto ha voluto metterli in guardia prendendosela letteralmente con i cosiddetti “ladri digitali” e a cui a rivolto parole particolarmente dure: Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c***o. Questo vi fa proprio ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) La cantanteè stata vittima di una truffa. Ha messo subito in guardia i suoi follower e ha raccontato alcuni dettagli.cosa ha detto!Patrizi è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano e questa volta le notizie che la riguardano purtroppo nona che fare con un pezzo musicale o un nuovo disco. La cantante romana, infatti, è stata vittima di una truffa tecnologia che l’ha raggiunta tramite social network. Sempre tramite i social networkha tenuto a informare i suoi follower e soprattutto ha voluto metterli in guardia prendendosela letteralmente con i cosiddetti “ladri digitali” e a cui a rivolto parole particolarmente dure: Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il c***o. Questo vi fa proprio ...

Advertising

archimedix73 : Se sei una foca con la tecnologia forse un corso sarebbe più utile che sfogarti sui social e dimostrare quanto sei… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Elodie truffata online: lo sfogo su Instagram... a mollo nella vasca da bagno - MediasetTgcom24 : Elodie truffata online: lo sfogo su Instagram... a mollo nella vasca da bagno - infoitcultura : Elodie truffata: duro sfogo sui social dalla vasca da bagno - mariagraziakim3 : Elodie si lamenta di essere stata truffata dai ladri digitali, e lo fa in ammollo in vasca da bagno. No voglio dire… -