Covid: calo casi e morti,tasso positività al minimo del 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno - di cui 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno - di cui 24 ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - istsupsan : #covid ??Per i tassi di mortalità è presto per vedere l’effetto della campagna di vaccinazione a causa del tempo tra… - StampaVercelli : Covid, contagi ancora in calo nel Vercellese: +8. Il bollettino di sabato 22 maggio - Virus1979C : In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidi… - Teleradiopace : Covid-19, continua il calo dei contagi: oggi i nuovi casi sono 60, 4 nella Asl4 -