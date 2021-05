Claudia Gerini e la scena toples in “Viaggi di nozze”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) “Io Gggesseca prendo te Ivano.. Ma che te sta a legge a mia? Na bbotta de tensione… scusateme aò…”. Non è l’inizio del filmino fatto dal parente a commuovere tutta la famiglia. È laall’altare che ha consacrato la coppia più buzzurra e orgogliosamente coatta. Mai osata ‘superare’ dal lontano 1995. La sposa,, è l’astro nascente del cinema grazie al film “di“. Ha sdoganato il linguaggio tamarro, fin troppo comune, divenendo icona trash. La signorina Jessica, si presenta in vaporoso rosso tulle, la gomma da masticare davanti al prete e fin al banchetto nuziale: “ma come fai a magnà a torta caaa’ gomma? A sò distingue“. Fulminante Ivano, capellone punk, basette dei tempi di Little Tony, musicofilo, burino all’ennesima potenza: “grazie a tutti comunque soprattutto ...