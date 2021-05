Charles Leclerc partirà dalla pole position con la Ferrari nel Gran Premio di Monaco (Di sabato 22 maggio 2021) Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco, che si terrà domani alle 15 sul circuito di Montecarlo. Era da un anno e mezzo che una Ferrari non partiva dalla prima posizione Leggi su ilpost (Di sabato 22 maggio 2021) Il pilota monegasco dellaneldi, che si terrà domani alle 15 sul circuito di Montecarlo. Era da un anno e mezzo che unanon partivaprima posizione

