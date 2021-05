Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: un podio a testa per Carlo Tacchini, Andrea Schera ed Agata Fantini (Di sabato 22 maggio 2021) Va in archivio la sessione mattutina della seconda giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità, in corso a Barnaul, in Russia: si disputano altre nove finali con ottimi risultati per i colori azzurri. Arrivano infatti tre podi per l’Italia, uno a testa per Carlo Tacchini, Andrea Schera ed Agata Fantini. Nell’ultimo atto della specialità olimpica del C1 1000 maschile ottiene la terza piazza Carlo Tacchini con il tempo di 4’08?582, nella gara che vede la doppietta di Cuba con il successo di Jose Ramon Pelier Cordova in 4’03?063 davanti al connazionale Fernando Dayan Jorge, secondo in 4’07?523. Nella finale della ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Va in archivio la sessione mattutina della seconda giornata della seconda ed ultima tappa delladeldi, in corso a, in Russia: si disputano altre nove finali con ottimi risultati per i colori azzurri. Arrivano infatti tre podi per l’Italia, uno apered. Nell’ultimo atto della specialità olimpica del C1 1000 maschile ottiene la terza piazzacon il tempo di 4’08?582, nella gara che vede la doppietta di Cuba con il successo di Jose Ramon Pelier Cordova in 4’03?063 davanti al connazionale Fernando Dayan Jorge, secondo in 4’07?523. Nella finale della ...

