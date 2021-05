Calcio | Lazio Tra Sassuolo e futuro | Inzaghi ' Stagione ottima'

(Di sabato 22 maggio 2021) "Resta il rammarico della mancata qualificazione in Champions, ma il bilancio è positivo", dice il tecnico biancoceleste ROMA - Tempo di bilanci, prima di scendere in campo per l'ultima volta della ...

"È stata una stagione estenuante - spiega Inzaghi ai microfoni diStyle Radio - ne abbiamo vissute praticamente due in una, è stata impegnativa per tutti. Chiudiamo questa annata sportiva con ...... dovremmo essere lucidi per superare le difficoltà della partita e giocare il nostro tipo di'... PARAGONE VIGILIA CON LA- 'Ci ho pensato a quella partita e alla settimana che abbiamo ..."È stata una stagione estenuante - spiega Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Radio - ne abbiamo vissute praticamente due in una, è stata impegnativa per tutti. Chiudiamo questa annata sportiva ...Mister Roberto De Zerbi ha tenuto la sua ultima conferenza stampa pre-partita da allenatore neroverde, in vista di Sassuolo-Lazio. Ecco le sue parole. “Il bilancio di questi tre anni sarà chiuso doman ...