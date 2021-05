Cagliari-Genoa | Semplici | “Spero di restare | non dovrebbero esserci problemi”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Se resto? Io me lo auguro, penso non ci siano problematiche ma come è giusto che sia la settimana ci incontreremo e definiremo il mio futuro e quello del”. Queste le parole di Leonardodopo la sconfitta indolore dei sardi contro ilnell’ultima giornata di campionato. “Abbiamo fatto comunque una bella prestazione, nell’unica occasione che abbiamo concesso ilè stato bravo a segnare il gol mentre noi non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito – spiega ai microfoni di Sky Sport il tecnico del– Sono soddisfatto del cammino che abbiamo fatto e dell’obiettivo raggiunto. Al mio arrivo c’erano tante difficoltà, devo ringraziare questi ragazzi che hanno fatto cose straordinarie. Vedendo i nominativi e il passato dei giocatori non c’è dubbio che fosse una squadra ...

Advertising

SavCasal : Cagliari - Genoa 0-1 Complimenti cagasotto @acmilan - EnricoGiunta : RT @laura_maffi: Lunedì 24 l'uscita di 11 manifesti. N 7 cartelloni a ROMA,ALTRI 4 cartelloni verranno affissi a : 1) LIGURIA Genoa Corso… - FarodiRoma : Il Genoa chiude bene a Cagliari, dove vince grazie ad un gol di Shomurodov - joem5s : RT @laura_maffi: Lunedì 24 l'uscita di 11 manifesti. N 7 cartelloni a ROMA,ALTRI 4 cartelloni verranno affissi a : 1) LIGURIA Genoa Corso… - RaiNews : Gli anticipi dell'ultima giornata di serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Genoa

Semplici: "Orgoglioso del, mi auguro di restare". Così il tecnico deldopo ilLeonardo Semplici ha parlato a Sky Sport dopo. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FUTURO ...Vittoria di misura, ilbatte ilalla Sardegna Arena per uno a zero al termine di un match tutt'altro che esaltante. Il gol al quindicesimo del primo tempo dell'uzbeko Shomurodov. Salvezza in tasca per ...Vittorie per Sampdoria (3-0 al Parma) e Genoa (1-0 a Cagliari), pari in Crotone-Fiorentina. A Marassi doriani avanti nel 1° tempo coi gol di Quagliarella (20') e Colley (44'). Al 64' Gabbiadini firma ...Il Genoa vince sul campo del Cagliari: decide Shomurodov. Pari senza reti in Crotone-Fiorentina: la traversa ferma Messias ...