Benedetta Pilato record del mondo nei 50 rana

(Di sabato 22 maggio 2021)deldinei 50donne . La nuotatrice tarantina, 16 anni, ha fermato il crono in 29"30 nelle semifinali agli Europei di nuoto a Budapest . Battuto il 29"40 della ...

Advertising

Coninews : ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ??… - ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOO! ?????????? 29.30 nei 50 rana per Benedetta Pilato! ?? #ItaliaTeam | #Budapest2021 |… - Eurosport_IT : RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50… - SandyLombardia : RT @ItaliaTeam_it: RECORD DEL MONDOOOOOOOO! ?????????? 29.30 nei 50 rana per Benedetta Pilato! ?? #ItaliaTeam | #Budapest2021 | @FINOfficial_ h… - 68manu : RT @Eurosport_IT: RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50 rana… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Pilato

polverizza il record del mondo dei 50 rana (specialità in cui è argento mondiale dietro l'americana Lilly King). La sedicenne tarantina migliora il record mondiale junior del mattino ..., 16 anni, è la nuova detentrice del record mondiale nei 50 rana: agli Europei di nuoto di Budapest ha guadagnato la finale, segnando il tempo di 29''30 infrangendo un primato che ...La felicità è Benedetta e da record: la sedicenne Benedetta Pilato torna in vasca dopo la rabbia di essere stata la terza azzurra dei 100 rana (esclusa perchè ...Benedetta Pilato firma il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili agli Europei di Nuoto a Budapest. La tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King.