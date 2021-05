Basilicata, rapporto Caritas sull'emergenza: 'La povertà è esplosa' (Di sabato 22 maggio 2021) Dietro ai numeri, volti, storie e testimonianze di un anno drammatico, con l'emergenza sanitaria che si è riverberata sul tessuto economico erodendo pesantemente i bilanci di aziende e famiglie. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 22 maggio 2021) Dietro ai numeri, volti, storie e testimonianze di un anno drammatico, con l'sanitaria che si è riverberata sul tessuto economico erodendo pesantemente i bilanci di aziende e famiglie. Il ...

Advertising

VitoBardi : RT @AnsaBasilicata: A Potenza e Matera 'Open day' con 'J&J' per gli over 40. Bardi, 'Basilicata terza in base al rapporto popolazione/dosi'… - LaGazzettaWeb : Basilicata, rapporto Caritas sull'emergenza: «La povertà è esplosa» - AnsaBasilicata : A Potenza e Matera 'Open day' con 'J&J' per gli over 40. Bardi, 'Basilicata terza in base al rapporto popolazione/d… - Profilo3Marco : RT @VitoBardi: #Basilicata al 3° posto in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione. - gasparripdl : RT @VitoBardi: #Basilicata al 3° posto in Italia per dosi somministrate in rapporto alla popolazione. -