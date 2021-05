Andrea Dovizioso e Aprilia | la storia continua

(Di sabato 22 maggio 2021) La relazione trae l’è destinata a durare, almeno fino al prossimo test. Con un comunicato ufficiale, la casa di Noale ha comunicato che continuerà ad avere i servigi del pilota forlivese. Il numero 04 ha provato la RS-GP per la prima volta a Jerez nel mese di Aprile, per poi tornare in sella al Mugello lo scorso 11 e 12 maggio. Un’altra sessione di collaudi è prevista per giugno, sul circuito di Misano Adriatico.vuole sfruttare al massimo l’occasione che ha, quella di poter provare liberamente grazie alle concessioni. Con il valore aggiunto di un collaudatore top.: quali obiettivi nei prossimi test? Ora, possiamo dire quasi con certezza cheè diventato un vero e proprio ...

La Ducati si afferma su questa pista dal 2017,ha aperto una striscia proseguita da Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Jack Miller, vincitore delle ultime due gare, e Francesco Bagnaia ...Altro giro, altra serie di test in arrivo perin sella all' Aprilia . Dopo aver girato con la moto del team di Noale Racing a Jerez e in quel del Mugello, l'ex Ducati sarà protagonista anche sul tracciato di Misano il 23 e 24 ...La lunga attesa è finita: MotoGP, Moto2 e Moto3 tornano il prossimo fine settimana ad affrontare una tappa attesissima dai piloti, quella del Mugello. L’evento sarà a porte chiuse, e ai protagonisti d ...Il prossimo appuntamento che vedrà in pista Dovizioso è fissato per il 23 e il 24 giugno a Misano, sarà con lui il test team di Aprilia Racing, che già lo ha accolto nelle prime due uscite. “Il nostro ...