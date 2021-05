(Di venerdì 21 maggio 2021) Alla Fiorentina sono compagni di squadra. Ma uno ha vinto tutto col Bayern Monaco, l'altro, dopo aver scalato tutte le categorie del settore giovanile e fatto le ossa in provincia tra Benevento e ...

mirko_masella : RT @sportli26181512: Venuti e il grande cuore di Ribery: 'Quando mio padre era malato e lui...': Venuti svela il grande cuore Ribery: 'Quan… - PPrisco57 : RT @Gazzetta_it: Fiorentina, #Venuti svela il grande cuore di #Ribery - sportli26181512 : Venuti e il grande cuore di Ribery: 'Quando mio padre era malato e lui...': Venuti svela il grande cuore Ribery: 'Q… - Gazzetta_it : Fiorentina, #Venuti svela il grande cuore di #Ribery - bros_enrichetta : @twoxxghost Nella mia scuola sono venuti ragazzi e ragazze con il “progetto” dell’agenda onu 2030 eppure non siamo… -

La Gazzetta dello Sport

"Recentemente hanno diagnosticato un tumore a mio padre - scrive- . Ho passato un periodo buio. Non era facile mostrare il sorriso, figuriamoci trovarlo internamente. ..."
L'ex dirigente della Fiorentina Sandro Mencucci: "Le cose migliori venute quando tutti remavano da stessa parte. Bielsa? Un genio" ...