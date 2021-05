Uomini e donne, Gemma inferocita con Isabella: “Sei una stratega” (Di venerdì 21 maggio 2021) Discussione accesa in studio a Uomini e donne tra Isabella Ricci e Gemma Galgani, che dopo aver accusato Aldo di averla presa in giro, punta il dito contro la dama che teme le possa soffiare il posto e rubare la scena. L’accusa mossa dalla dama torinese è pesante. Un nuovo scontro è andato in scena a Uomini e donne. Con toni decisamente meno accesi, soprattutto per volere di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021) Discussione accesa in studio atraRicci eGalgani, che dopo aver accusato Aldo di averla presa in giro, punta il dito contro la dama che teme le possa soffiare il posto e rubare la scena. L’accusa mossa dalla dama torinese è pesante. Un nuovo scontro è andato in scena a. Con toni decisamente meno accesi, soprattutto per volere di Articolo completo: dal blog SoloDonna

