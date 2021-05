Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 20-05-2021: lite tra Gemma e Isabella, Ida getta la spugna (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ultima registrazione di Uomini e Donne, che potrebbe essere anche l’ultima di questa stagione 2020-2021, ha visto ancora una volta protagonista (quasi) assoluta Gemma Galgani. La dama torinese ha subito preso la parola per litigare con quella che ormai sembra essere la sua nemica giurata, ovvero Isabella Ricci, la dama dai capelli grigi che Maria De Filippi interpella sempre più spesso. Duro confronto a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Isabella Ricci Gemma Galgani la accusa di essere fredda e calcolatrice, molto rigida nei confronti degli Uomini e poco spontanea. Isabella Ricci replica per un po’, poi dichiara di non voler scendere al suo livello e lascia perdere. ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ultimadi, che potrebbe essere anche l’ultima di questa stagione 2020-, ha visto ancora una volta protagonista (quasi) assolutaGalgani. La dama torinese ha subito preso la parola per litigare con quella che ormai sembra essere la sua nemica giurata, ovveroRicci, la dama dai capelli grigi che Maria De Filippi interpella sempre più spesso. Duro confronto atraGalgani eRicciGalgani la accusa di essere fredda e calcolatrice, molto rigida nei confronti deglie poco spontanea.Ricci replica per un po’, poi dichiara di non voler scendere al suo livello e lascia perdere. ...

