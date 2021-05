Un criminale turco sta mettendo in imbarazzo Erdo?an con dei video su YouTube (Di venerdì 21 maggio 2021) Sedat Peker sta facendo accuse gravissime e non provate contro diversi alleati del presidente, ed è visto da milioni di persone Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Sedat Peker sta facendo accuse gravissime e non provate contro diversi alleati del presidente, ed è visto da milioni di persone

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Un criminale turco sta mettendo in imbarazzo Erdogan con dei video su YouTube - Zaganator : Un criminale turco sta mettendo in imbarazzo Erdogan con dei video su YouTube - ilpost : Un criminale turco sta mettendo in imbarazzo Erdogan con dei video su YouTube - AbouSarwat : È così che i tuoi amici sionisti si difendono? Il suo primo ministro nominato, che due settimane fa ha descritto i… -