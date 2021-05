“Un amore di mostro” arriva in prima tv su Boomerang: ecco quando (Di venerdì 21 maggio 2021) A partire dal 24 maggio la serie che si ispira al libro “Love Monster” di Rachel Bright in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 Approda su Boomerang (canale 609 di Sky) una nuova e imperdibile serie in prima TV assoluta: Un amore di mostro, ispirata al libro Love Monster, dell’amatissima autrice e illustratrice per bambini Rachel Bright. L’appuntamento è a partire dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30. Il protagonista è Fluffy, un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come particolare tratto distintivo. Vive a Fluffylandia, una città magica, piena di luoghi incredibili e divertenti e abitata da animali stravaganti e buffi come Grande Panda, Coniglina Morbidina, Grande Gatto, Pulcini Incredibili e Dottor Dentone. Fluffy è l’unico mostriciattolo in mezzo a tanti ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) A partire dal 24 maggio la serie che si ispira al libro “Love Monster” di Rachel Bright in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 Approda su(canale 609 di Sky) una nuova e imperdibile serie inTV assoluta: Undi, ispirata al libro Love Monster, dell’amatissima autrice e illustratrice per bambini Rachel Bright. L’appuntamento è a partire dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30. Il protagonista è Fluffy, un mostriciattolo dolce, peloso e tutto rosso, con un cuoricino azzurro come particolare tratto distintivo. Vive a Fluffylandia, una città magica, piena di luoghi incredibili e divertenti e abitata da animali stravaganti e buffi come Grande Panda, Coniglina Morbidina, Grande Gatto, Pulcini Incredibili e Dottor Dentone. Fluffy è l’unico mostriciattolo in mezzo a tanti ...

