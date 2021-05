Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 09:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 21 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’undicesimo giorno di guerra Israele Massano dichiarato un cessate-il-fuoco reciproche simultaneo a partire dalle 2 ora locale di oggi luna in Italia le forti pressioni internazionali a cominciare da quelle del presidente americano Joe biden si sono concretizzate portando le parti da accettare l’iniziativa egiziana il cessate Il fuoco è una vera opportunità per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese ha detto biden il segretario generale dell’ONU Antonio guterres Claudia c’è stato il fuoco e chiedi a entrambe le parti di osservare la tregua Intanto il governo britannico ha accolto positivamente raccordo invitando tutte le parti e renderlo durevole un decreto per l’Italia che guarda al futuro lascia indietro nessuno così il premier draghi presenta il e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 21 Maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’undicesimo giorno di guerra Israele Massano dichiarato un cessate-il-fuoco reciproche simultaneo a partire dalle 2 ora locale di oggi luna in Italia le forti pressioni internazionali a cominciare da quelle del presidente americano Joe biden si sono concretizzate portando le parti da accettare l’iniziativa egiziana il cessate Il fuoco è una vera opportunità per fare progressi dopo il conflitto israelo-palestinese ha detto biden il segretario generale dell’ONU Antonio guterres Claudia c’è stato il fuoco e chiedi a entrambe le parti di osservare la tregua Intanto il governo britannico ha accolto positivamente raccordo invitando tutte le parti e renderlo durevole un decreto per l’Italia che guarda al futuro lascia indietro nessuno così il premier draghi presenta il e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Yara Gambirasio oggi avrebbe compiuto 24 anni: Bossetti vuole la revisione (ma il dna non c'è più) oggi avrebbe compiuto 24 anni . Nata il 21 maggio 1997, la giovane atleta scomparve il 26 novembre del 2010 mentre stava andando in palestra, a Brembate di Sopra , e venne trovata uccisa tre mesi dopo ...

Denise Pipitone, prelevato campione dna alla ragazza rom di Scalea: chi è Denisa Le indagini sulla scomparsa di virano nuovamente sulla pista rom. Su mandato della Procura di Marsala è stato prelevato un campione di dna di Denisa , la ragazza rom residente a Scalea , che secondo ...

Coronavirus, ultime notizie: variante indiana, nel Regno Unito casi più che raddoppiati in 7 giorni Il Sole 24 ORE Lo stile italiano di Dan John conquista anche la Serbia Dan John guarda al futuro. Andando controcorrente, sfida la crisi con le nuove aperture a Belgrado e Niš. Roma, 21 maggio 2021 - Continua il piano di espansione di Dan John, brand italiano di modamasc ...

Borse, la risalita continua. Enel e Diasorin guidano Piazza Affari Partenza in rialzo per le Borse europee che, dopo i rialzi della vigilia e di Wall Street, provano a chiudere la settimana all’insegna dei guadagni. Il dato positivo sulle richieste settimanali dei su ...

