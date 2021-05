Ufficiale: il Bayern libera Douglas Costa e Thiago Dantas (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Bayern Monaco ha ufficializzato gli addii di Douglas Costa e Tiago Dantas. L’esterno offensivo risolve anticipatamente il contratto con i campioni di Germania. Il giocatore non tornerà però alla Juventus perchè a breve è atteso il suo passaggio al Gremio in Brasile. Abschied aus München: Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. — MEISTER (@FCBayern) May 21, 2021 Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) IlMonaco ha ufficializzato gli addii die Tiago. L’esterno offensivo risolve anticipatamente il contratto con i campioni di Germania. Il giocatore non tornerà però alla Juventus perchè a breve è atteso il suo passaggio al Gremio in Brasile. Abschied aus München:und Tiagowerden den FCverlassen. — MEISTER (@FC) May 21, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Leonardo_R_7 : RT @cmdotcom: #BayernMonaco, UFFICIALE: addio a #DouglasCosta. Non torna alla #Juve, c'è il #Gremio - cmdotcom : #BayernMonaco, UFFICIALE: addio a #DouglasCosta. Non torna alla #Juve, c'è il #Gremio - TuttoCalciomer1 : Ufficiale: il Bayern Monaco libera in anticipo Douglas Costa; lo aspetta il Gremio #DouglasCosta #BayernMonaco… - Wilc0Roger : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Il Bayern libera subito Douglas Costa: lo attende il Gremio. Dantas torna al Benfica - filoni_diletta : UFFICIALE: #DouglasCosta lascia il Bayer Monaco -