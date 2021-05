Scontri a Roma, la piazza esplode e minaccia Montecitorio (VIDEO) (Di venerdì 21 maggio 2021) Scontri violenti a Roma: la manifestazione di piazza di sigle sindacali e lavoratori licenziati si è confrontata con la polizia a Montecitorio. Scontri Roma (Twitter – Caludio Guaitoli)Una protesta dei sindacati di base del settore del trasporto merci ha innescato una spirale di Scontri violenti nei pressi di Montecitorio. La distanza tra istituzione e piazza, nonostante i pochi metri che le separano, sembra siderale. Al centro dell’insofferenza dei lavoratori, le forze di polizia. Gli agenti hanno cercato di contenere la folla, con cariche che hanno provocato feriti da entrambe le parti. La dinamica dei fatti accende i riflettori sul disagio sociale che attanaglia il nostro paese, e che necessita di risposte ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 maggio 2021)violenti a: la manifestazione didi sigle sindacali e lavoratori licenziati si è confrontata con la polizia a(Twitter – Caludio Guaitoli)Una protesta dei sindacati di base del settore del trasporto merci ha innescato una spirale diviolenti nei pressi di. La distanza tra istituzione e, nonostante i pochi metri che le separano, sembra siderale. Al centro dell’insofferenza dei lavoratori, le forze di polizia. Gli agenti hanno cercato di contenere la folla, con cariche che hanno provocato feriti da entrambe le parti. La dinamica dei fatti accende i riflettori sul disagio sociale che attanaglia il nostro paese, e che necessita di risposte ...

