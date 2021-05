Prestiti agevolati per canoni di locazione (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata stipulata la convenzione tra il Comune di Baronissi e la Banca Monte Pruno per l’erogazione di Prestiti fino a 7.000 euro in favore di operatori commerciali, artigiani, esercenti servizi alla persona, destinati al pagamento del fitto di locali commerciali, con interessi a completo carico dell’amministrazione, senza spese di istruttoria né per incasso rata. Da oggi è possibile accedere al beneficio istruendo la pratica direttamente agli sportelli della Banca. “Una forma di sostegno per chi è stato più penalizzato dall’emergenza covid – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – abbiamo operato,… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata stipulata la convenzione tra il Comune di Baronissi e la Banca Monte Pruno per l’erogazione difino a 7.000 euro in favore di operatori commerciali, artigiani, esercenti servizi alla persona, destinati al pagamento del fitto di locali commerciali, con interessi a completo carico dell’amministrazione, senza spese di istruttoria né per incasso rata. Da oggi è possibile accedere al beneficio istruendo la pratica direttamente agli sportelli della Banca. “Una forma di sostegno per chi è stato più penalizzato dall’emergenza covid – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – abbiamo operato,… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

