Mattino 5, collegamento con imprevisto: “E’ un grande classico” – Video (Di venerdì 21 maggio 2021) A Mattino 5 collegamento con imprevisto con il governatore della Liguria Giovanni Toti. Il sorriso di circostanza del conduttore svela nervosismo Ultima puntata della settimana per Mattino 5, il contenitore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 21 maggio 2021) Aconcon il governatore della Liguria Giovanni Toti. Il sorriso di circostanza del conduttore svela nervosismo Ultima puntata della settimana per5, il contenitore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

paolo_pasquali_ : Mi sveglio La TV è accesa Parte 'Mattino 5' C'è la Meloni in collegamento Torno a dormire - niccolab : Un pensiero agli australiani in collegamento perché lì sono le 5:30 del mattino. #Eurovision #ESCita - sorridicheese : non sentivo proprio la necessità di questo siparietto, daje Maria che di sto passo ci ritroviamo a dare il collegam… -