LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: scatta la FP1! Bandiera verde in Spagna (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Saranno quattro le BMW nel gruppo, moto che ha stupito nei test con degli importanti aggiornamenti. La casa bavarese insegue Ducati, Kawasaki e Yamaha. 10.33 I piloti scendono in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici del 2021. 10.30 Bandiera verde! scatta la FP1 del GP d’Aragon per i protagonisti della Superbike! 10.27 Le novità sono tantissime a partire dall’ingresso di Michael Ruben Rinaldi nel team ufficiale Ducati. L’italiano è pronto a confermarsi dopo degli ottimi risultati nel 2020. 10.25 I piloti si preparano per scendere in pista. L’attesa per la Superbike 2021 è finita! 10.23 L’uomo da battere è senza dubbio Jonathan Rea. Il britannico di Kawasaki ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Saranno quattro le BMW nel gruppo, moto che ha stupito nei test con degli importanti aggiornamenti. La casa bavarese insegue Ducati, Kawasaki e Yamaha. 10.33 I piloti scendono in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici del. 10.30la FP1 del GP d’per i protagonisti della! 10.27 Le novità sono tantissime a partire dall’ingresso di Michael Ruben Rinaldi nel team ufficiale Ducati. L’italiano è pronto a confermarsi dopo degli ottimi risultati nel 2020. 10.25 I piloti si preparano per scendere in pista. L’attesa per laè finita! 10.23 L’uomo da battere è senza dubbio Jonathan Rea. Il britannico di Kawasaki ...

