LIVE Superbike, GP Aragon 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu svetta in FP1, 5° tempo per Rinaldi. Alle 15.00 la seconda sessione (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Il risultato della FP1 del GP d’Aragon per la Superbike: 1 54 T. Razgatlioglu TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 15 166,229 306,8 2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 0.308 0.308 14 165,765 312,1 3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 0.490 0.182 15 165,491 310,3 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 0.546 0.056 16 165,408 305,9 5 21 M. Rinaldi ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 0.789 0.243 15 165,045 305,9 6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 0.882 0.093 14 164,906 314,0 7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 0.890 0.008 15 164,894 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 Il risultato della FP1 del GP d’per la: 1 54 T.TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.952 15 166,229 306,8 2 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’50.260 0.308 0.308 14 165,765 312,1 3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.442 0.490 0.182 15 165,491 310,3 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.498 0.546 0.056 16 165,408 305,9 5 21 M.ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’50.741 0.789 0.243 15 165,045 305,9 6 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.834 0.882 0.093 14 164,906 314,0 7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’50.842 0.890 0.008 15 164,894 ...

