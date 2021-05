Jeep - I vincitori del concorso Drive for Design (Di venerdì 21 maggio 2021) Poco più di due mesi fa, la Jeep aveva lanciato negli Stati Uniti il concorso Drive for Design: l'iniziativa, rivolta agli appassionati di motori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, chiamava gli aspiranti car Designer a immaginare e disegnare la fuoristrada elettrica del futuro. Ora i membri del team di progettazione di Stellantis North America hanno raccolto le candidature, provenienti da tutto il Paese, e giudicato i lavori: ecco chi sono i migliori tra i partecipanti. Il vincitore. Al terzo posto troviamo Alex Wang, uno studente dalla California, mentre si è classificato secondo Rocco Morales, dal Michigan. Il vincitore assoluto si chiama Vincent Piaskowski, anch'egli dal Michigan. Piaskowski, che frequenta l'equivalente della nostra quarta liceo, aveva già partecipato alle ultime due edizioni del ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 maggio 2021) Poco più di due mesi fa, laaveva lanciato negli Stati Uniti ilfor: l'iniziativa, rivolta agli appassionati di motori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, chiamava gli aspiranti carer a immaginare e disegnare la fuoristrada elettrica del futuro. Ora i membri del team di progettazione di Stellantis North America hanno raccolto le candidature, provenienti da tutto il Paese, e giudicato i lavori: ecco chi sono i migliori tra i partecipanti. Il vincitore. Al terzo posto troviamo Alex Wang, uno studente dalla California, mentre si è classificato secondo Rocco Morales, dal Michigan. Il vincitore assoluto si chiama Vincent Piaskowski, anch'egli dal Michigan. Piaskowski, che frequenta l'equivalente della nostra quarta liceo, aveva già partecipato alle ultime due edizioni del ...

