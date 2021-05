IL PARADISO DELLE SIGNORE IN REPLICA PER TUTTA L’ESTATE. L’ALLIEVA IN PRIMA SERATA (SU RAI PREMIUM) (Di venerdì 21 maggio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo anticipato il nuovo pomeriggio di Rai1 con le repliche de “L’ALLIEVA” dal 31 maggio, al posto de “Il PARADISO DELLE SIGNORE” che come sapete concluderà la sua terza stagione in versione soap venerdì 28 maggio. Ebbene, all’ultima rifinitura dei palinsesti di questa mattina si è deciso di REPLICAre il PARADISO. Si partirà dalle puntate trasmesse nella PRIMAvera 2019. In ogni caso, i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale e della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola non devono preoccuparsi. Salvo cambiamenti sempre possibili, L’ALLIEVA verrà trasmessa in PRIMA SERATA su Rai PREMIUM, ogni mercoledì alle 21.20 dal 16 giugno al 1 settembre. Per i fan del ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 maggio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo anticipato il nuovo pomeriggio di Rai1 con le repliche de “” dal 31 maggio, al posto de “Il” che come sapete concluderà la sua terza stagione in versione soap venerdì 28 maggio. Ebbene, all’ultima rifinitura dei palinsesti di questa mattina si è deciso dire il. Si partirà dalle puntate trasmesse nellavera 2019. In ogni caso, i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale e della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola non devono preoccuparsi. Salvo cambiamenti sempre possibili,verrà trasmessa insu Rai, ogni mercoledì alle 21.20 dal 16 giugno al 1 settembre. Per i fan del ...

