I numeri in chiaro. Pregliasco: «Tutti i parametri sono in calo. Le prossime vacanze? Meglio passarle in Italia» – Il video (Di venerdì 21 maggio 2021) Cinquanta casi su 100 mila abitanti. È questo il traguardo fissato dall’Iss nel suo monitoraggio settimanale. L’incidenza dell’epidemia è in calo. Non abbastanza per dire che la fine della pandemia di Coronavirus è dietro l’angolo, ma sufficientemente per dare l’idea di come la campagna vaccinale stia funzionando. E lo confermano, ancora una volta, i dati della giornata di oggi, con 133 decessi e 51 nuovi ingressi in terapia intensiva. Nella nostra rubrica numeri in chiaro il virologo Fabrizio Pregliasco spiega: «È interessante che Tutti i parametri evidenziano un calo, nonostante le aperture siamo in una situazione più che positiva. Temo che un certo rialzo nel prossimo futuro potremmo vederlo ma credo, visto l’avanzamento della quota vaccini, senza una ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Cinquanta casi su 100 mila abitanti. È questo il traguardo fissato dall’Iss nel suo monitoraggio settimanale. L’incidenza dell’epidemia è in. Non abbastanza per dire che la fine della pandemia di Coronavirus è dietro l’angolo, ma sufficientemente per dare l’idea di come la campagna vaccinale stia funzionando. E lo confermano, ancora una volta, i dati della giornata di oggi, con 133 decessi e 51 nuovi ingressi in terapia intensiva. Nella nostra rubricainil virologo Fabriziospiega: «È interessante cheevidenziano un, nonostante le aperture siamo in una situazione più che positiva. Temo che un certo rialzo nel prossimo futuro potremmo vederlo ma credo, visto l’avanzamento della quota vaccini, senza una ...

