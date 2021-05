Giro d’Italia 2021, tutte le classifiche dopo la tredicesima tappa: Peter Sagan resta in Maglia Ciclamino (Di venerdì 21 maggio 2021) Giornata di tregua al Giro d’Italia 2021. tredicesima tappa senza troppe preoccupazioni per i big, con l’arrivo a Verona posto dopo un lungo tratto pianeggiante. Andiamo a scoprire tutte le classifiche aggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15 CLASSIFICA A PUNTI 1 1 – Sagan ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Giornata di tregua alsenza troppe preoccupazioni per i big, con l’arrivo a Verona postoun lungo tratto pianeggiante. Andiamo a scoprireleaggiornate. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15 CLASSIFICA A PUNTI 1 1 –...

