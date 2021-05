Gears of War 3 è disponibile su PS3

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una build diof War 3, sviluppata da Epic come un modo per testare Unreal Engine 3 su PlayStation 3, è stata pubblicata online, consentendo a chiunque abbia una PS3 di debug di giocare all'esclusiva Xbox sulla console di Sony. PixelButts, utente Twitter e archivista digitale, ha creato una build per PS3 diof War 3 caricando il gioco su Internet Archive. La build è stata creata il 19 maggio 2011. Già lo scorso anno vi avevamo mostrato un video di questa particolare demo. Prima di scaricare e masterizzare su un disco GOW 3, sappiate che avrete bisogno di un hardware speciale per farlo girare. In particolare, per eseguire il gioco avrete bisogno di un kit di sviluppo per PS3, che ha una ram extra. E anche con questa potenza extra, la build non è ottimizzata per funzionare sull'hardware di Sony, avendo molti bug grafici e cali di framerate. ...